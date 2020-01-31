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طموح العدالة يرعب الأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

يطمح العدالة في تحقيق نتيجة أفضل من التي حققها أمام الأهلي في ملعبه بين جماهيره في جدة، عندما فرض عليه التعادل 1-1 في الدور الأول.

ويستضيف العدالة صاحب الـ11 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير، الأهلي صاحب الـ29 نقطة في المركز الثالث على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء ضمن الجولة الـ16 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويأمل أبناء الحليلة في اغتنام عاملي الأرض والجمهور والخروج بنقاط المباراة بعد أن عادوا من جدة بنقطة بعد التعادل مع الاتحاد في الجولة الماضية. وسيعمد المدير الفني للفريق، التونسي ناصيف البياوي على اتباع ذات الأسلوب الدفاعي الذي ينتهجه، والاكتفاء بالارتداد العكسي واستغلال زعزعة الدفاع الأهلاوي بوجود المشاغب كاروليس أندريا.

في المقابل، يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته والبقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب بعد أن تغلب في الجولة الماضية على الرائد 2-1.

وسيفتقد الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، خدمات هداف الفريق السوري عمر السومة للإصابة، فيما سيعتمد على الثلاثي ديجانيني ويوسف البلايلي وسلمان المؤشر في خط المقدمة ومن خلفهما الألماني ماركو مارين لفك الحصن الدفاعي المتوقع للعدالة.