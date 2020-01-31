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استعادة صدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة انتزع الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوزه على مضيفه أبها 2 - 1 في المباراة التي جرت أمس في أبها ضمن الأسبوع الـ16، حيث رفع رصيده إلى 35 نقطة. وتقدم الهلال بهدف ندري كاريلو (9)، ثم أضاف بافيتميبي جوميز الهدف الثاني (13)، فيما سجل لأبها فانيفا اندرياتسيما (88).



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