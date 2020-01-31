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الاتفاق يتمسك بالشنب ويستعير البركة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

نجحت إدارة نادي الاتفاق في الاحتفاظ بلاعب الفريق الأول لكرة القدم محمد الكويكبي (الشنب) حتى عام 2024، وذلك بتجديد عقده بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين انتهت ببقاء اللاعب على الرغم من تلقيه عددا من العروض المحلية، آخرها عرض جاد من النصر، إلا أن تمسك إدارة الاتفاق باللاعب حال دون انتقاله.

وتكفل بالصفقة رئيس هيئة أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد رغم تحفظه على المستويات والنتائج التي يقدمها الفريق في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل أن ينتفض أخيرا ويحقق الفوز أمس الأول على الوحدة 3-1.

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من جهته أعرب الكويكبي عن سعادته بتجديد عقده مع الاتفاق، وقال «سعدت بالخطوة، وأوعد الجميع بأن أبذل قصار جهدي لإسعاد الجماهير الغالية، وأن أشارك في إعادة الاتفاق كما عهده عشاقه».

وأضاف «لن أنسى بأن الاتفاق هو النادي الذي قدمني لتمثيل وارتداء شعار المنتخب».

على صعيد متصل، وكما أشارت «مكة»، فقد أتمت إدارة الاتفاق استعارة الظهير الأيسر لفريق الأهلي خالد البركة لسد الفراغ الذي تركه رحيل التونسي أسامة حدادي إلى فريق قاسم باشا التركي.