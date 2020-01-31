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الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية يضع اللمسات النهائية لرالي حائل نيسان 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

بعد النجاح الكبير للاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية في تنظيم النُسخة الأولى من رالي داكار في المملكة العربية السعودية، يعمل الاتحاد حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة لإقامة النُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسّان، الجولة الأولى من بُطولة السعودية للراليات الصحراوية لموسم 2020، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين الرابع وحتى الثامن من فبراير 2020.

وشكَّل رالي حائل أول ظهور للمملكة في ساحة رياضة السيارات العالمية في العام 2006، وعليه يُعد من أقدم الأحداث المُعترف بها من الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" والمُقامة في المملكة لغاية الآن، وفي هذا العام، يُعد الرالي حدثًا مُرشَّحًا للانضمام لجدول جولات كأس العالم من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) للراليات الصحراوية الطويلة "كروس كانتري". ويُشرف على إدارته زياد جاموس، في حين سيحضر السيد أم. مانويل فيدال مُراقبًا من قبل الـ "فيا".

وسيُشارك في الرالي 121 مُتسابقًا، منهم 51 مُتسابقًا في فئتي الدرّاجات النارية من ذوات العجَلَتَيْن والأربع عجلات، و 70 سائقًا في فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة والشاحنات.

وستجري أعمال الفحص الفني في الكُلِّية التقنية بحائل في حين تجري أعمال التوثيق الإداري قُرب فُندق ميلِّنيوم يوم الاثنين، الثالث من (فبراير), بينما سيُقام المُؤتمر الصحفي الذي يسبق انطلاقة الرالي في الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثُلاثاء، يليه حفل انطلاقة الرالي من الساعة الرابعة عصرًا، في مُنتزه المغواة بمدينة حائل.

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وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 1400 كيلومتر، منها 1014 كيلومتراً خاضعة للتوقيت، مُقسَّمة على أربع مراحل خاصة تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتنتهي يوم السبت ما بين الرابع والثامن من (فبراير)، والمراحل هي: "بقعاء" بطول 227 كيلومتراً، والرديفة وطولها 352 كيلومتراً و "أم القلبان" وطولها 254 كيلومتراً و "الغزالة" وطولها 181 كيلومتراً.

وكان السائق السعودي فرحان غالب الشمَّري قد توج بلقب النُسخة الأولى، في العام 2006، حيث أُقيم الرالي وفقًا لأنظمة الاتحاد السعودي، في حين فاز السعودي راجـِح الشمَّري بلقب نُسخة 2007، وهو أول عامٍ يقام فيه الرالي وفق أنظمة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، وفاز ناصـِر العطية في نُسخة 2008، وكان الرالي حينها مُرشَّحًا للانضمام لعداد جولات كأس العالم للراليات الصحراوية "فيا - كروس كانتري"، ومُنذ ذلك الحين، حقق السائق السعودي يزيد بن مُحمَّد الراجحي لقب رالي حائل الدولي خمس مرّات (أعوام: 2009 و 2010 و 2012 و 2015 و 2016)، وفاز عيسى الدوسَّري بلقب آخر نُسختَين في فئة السيارات في سيارة نيسّان "نافارا"، كما شهد الرالي زيادةً كبيرةً في شعبيته وارتفاعًا في نوعية المُشاركين.

ويتضمَّن الرالي أيضاً فئة الدرّاجات النارية، وفي هذا الصدد بدأت مُنافسات هذه الفئة في العام 2013، وفاز الدرّاج خالد الفلاسي بلقب هذه الفئة على درّاجة "هوندا"، بعدها حقق الدرّاج أحمد الناصر الفوز لثلاث مرّات مُتتالية، وفاز الدرّاج الإماراتي سُلطان البلوشي بلقب هذه الفئة في آخر نُسختَيْن.

كما بدأت مُنافسات الدرّاجات النارية رُباعية العجلات "اكواد" في العام 2013، وفاز عاطف الزرعوني بلقب أول نُسخة منها، بعدها فرض الدرّاج عبدالمجيد الخُليفي سيطرته عليها بفوزه ستّ مرّات مُتتالية بلقبها. أما فئة المركبات الصحراوية الخفيفة ("تي 3") فإن طلال الذُكير سيبذل قُصارى جهده للدفاع عن اللقب، وكذا الأمر مع إبراهيم المهنّا في فئة الشاحنات ("تي 4").، حيث سُمح لهاتين الفئتين بالمُشاركة اعتبارًا من 2019.

ويُشرف على تنظيم النُسخة الـ 15 من رالي حائل نيسّان هيئة تطوير حائل بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للرياضة، وبإشراف فني من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.