شكرا لقرائتكم زيارة أسرة الكونغولي كابونجو كاسونجو للاعب على هامش معسكر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زارت أسرة الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك، اللاعب، اليوم الجمعة، على هامش تواجد بعثة الزمالك فى أنجولا، لمواجهة أول أغسطس الأنجولى، فى المباراة التى ستقام فى الثالثة عصر غد السبت، باستاد 11 نوفمبر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمنافسات دورى أبطال أفريقيا.

وتضم أسرة كاسونجو التى زارته فى فندق إقامة بعثة الزمالك فى أنجولا كلا من شقيقته وشقيقه إلى جانب بعض أصدقائه، حيث كشف اللاعب إن أسرته تقيم فى مدينة لواندا العاصمة الأنجولية وهي نفس المدينة التى يقيم بها الزمالك استعدادا لمواجهة أول أغسطس.

وقيد مسؤولو الزمالك، كاسونجو، فى قائمة الفريق المحلية والإفريقية فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الحالى، بناءً على طلب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عقب إنهاء اللاعب لإعارته للوداد المغربى لعدم قيده وعدم حصوله على مستحقاته المالية.

وضم كارتيرون، الكونغولى كابونجو كاسونجو، لقائمة مباراة الأبيض أمام وادى دجلة الأخيرة، التى أقيمت يوم الثلاثاء الماضى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، ولكن لم يشركه كارتيرون واحتفظ به على مقاعد البدلاء.

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وخضع المهاجم الكونغولى لبرنامج فنى وبدنى خاص خلال الفترة الماضية ليُصبح جاهزًا لدعم خط هجوم الأبيض فى المباريات المقبلة سواء فى بطولة الدورى الممتاز أو دورى أبطال إفريقيا، لذا يسعى المدرب الفرنسى لمنحه الفرصة للمشاركة أمام أول أغسطس فى لقاء الغد بعد تجهيز بأفضل صورة للمرحلة المقبلة وقررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ارتداء الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض، القميص رقم 2 فى بطولة دورى أبطال أفريقيا مع ارتدائه رقم 30 فى البطولات المحلية، بعد قيده بصورة رسمية فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.