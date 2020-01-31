شكرا لقرائتكم حمادة صدقي يكشف 3 أسباب ترجح كفة الأهلى أمام الهلال وميزتين للمنافس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حمادة صدقي المدير الفني الحالي لسموحة والسابق لفريق الهلال السوداني التقليل من قيمة مباراة الأهلي والهلال المقرر لها غدا، السبت، في الجولة السادسة من دوري الأبطال الأفريقي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وخلفه كل من النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط لكل فريق.

وقال صدقي في تصريحات خاصة، إن هناك 3 عوامل ترجح كفة الأهلي على حساب الهلال في المباراة المرتقبة.

وكشف المدير الفني السابق للهلال أن العوامل التي ترجح كفة الأهلي تتمحور في أن خبرات الأهلي في اللقاءات الأفريقية الحاسمة أكبر من الهلال، كما أن اللعب على فرصتين وهما التعادل أو الفوز يرفع الضغط عن كتيبة رينيه فايلر، إضافة إلى الرغبة الجامحة في تعويض خيبات المواسم الثلاثي السابقة بعدما كان الفريق قريبا من اللقب ووصل للنهائي في نسختي 2017، 2018، قبل أن يتعرض لصدمة الخروج المبكر امام صن داونز في النسخة الأخيرة.

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ولم يقلل صدقي من قوة الهلال السوداني وفرص تأهله قائلا:" للهلال السوداني مزايا قوية تقربه من التأهل، وتضعه في قلب الحسابات، وفي المقدمة أنه فريق يلعب كرة جماعية بشكل منظم، كما أنه فريق قوي داخل ملعبه ويتسلح بالجماهير الغفيرة التي تحرص على الحضور للملعب وتشجيع فريقها".

صدقي أكد أيضًا أن الهلال يمتلك وسط ملعب قوي جدًا، ولديه ظهير أيمن يمثل قوة هجومية كبيرة وهو اللاعب أطهر الطاهر، وهو هداف الفريق رغم أنه يلعب في الخط الخلفي.

ويحل الأهلي ضيفا، مساء غد السبت، على نظيره الهلال السوداني، في لقاء سيحتضنه ملعب الأخير بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.