شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعد لمواجهة أسوان فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

المران غلب عليه الجوانب البدنية بالنسبة للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الانتاج الذى اقيم أمس وانتهى بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما خاض الأساسييون تدريبات استشفائية سعيا لاستعادة كامل جاهزيتهم بشكل سريع.

وحدد الجهاز الفنى للإسماعيلى التاسعة والنصف من صباح السبت ، موعدا لتوجه الفريق إلى أسوان تحضيرا للقاء فريقها يوم الأثنين المقبل ، ضمن منافسات الجولة الــ16 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

وقال صبرى المنياوى مدير الكرة بالاسماعيلي أن الطائرة ستقلع عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا فى رحلة تستغرق مايزيد عن ساعة.

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وسيخوض الفريق فى يوم الوصول مرانا خفيفا لتجنب ارهاق اللاعبين على ملعب الفندق وسيختتم تدريباته يوم الأحد على ملعب أسوان الرئيسى.

بعيدا عما سبق، أكد الدكتور أكرم عبد العزيز أن محمد صادق جناح وصانع ألعاب الفريق تعرض لشد فى الضامة وتأكد غيابه عن لقاء أسوان.

وأضاف :”عماد حمدى جارى تجهيزه وسيخضع لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه النهائى”.

وواصل :”أحمد أيمن لايزال فى مرحلة التأهل وهناك صعوبة كبيرة فى لحاقه بالمباراة أيضا لعدم اكتمال شفائه”.

وأنهى قائلا :”همام طارق تعرض لكدمة فى الحوض الا أنها لن تمنعه من اللحاق بالمباراة”.