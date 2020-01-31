شكرا لقرائتكم حرمان تونس من استضافة أي بطولة لليد لمدة 4 سنوات بعد أحداث مباراة مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاقب الاتحاد الافريقي لكرة اليد، الاتحاد التونسي للعبة بعقوبات قاسية منها الحرمان من تنظيم أي بطولة أفريقيا لمدة 4 سنوات، على خلفية أحداث الشغب التي حدثت في نهائي أمم أفريقيا بين تونس ومصر، والتي انتهت بفوز وتتويج مصر بالبطولة بنتيجة 27/22.

وناقش الاتحاد الأفريقي الأحداث التي حدثت في نهائي المسابقة، ومنها اعتداء أحد المشجعين على لاعب المنتخب الوطني عمر الوكيل، بالإضافة إلى قيام الجماهير بإلقاء الزجاجات الفارغة على لاعبي مصر.

العقوبات تهدد استضافة النجم الساحلي معرض لبطولة أفريقيا للأندية البطلة، والمقرر إستضافته للبطولة الأفريقية في أكتوبر المقبل.

وجاءت قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة اليد كالتالي:

1- توقيع غرامة مالية على الاتحاد التونسي لكرة اليد قدرها 15 ألف يورو.

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2- حرمان الاتحاد التونسي لكرة اليد من تنظيم أي بطولات افريقيا على صعيد المنتخبات والأندية لمدة 4 سنوات كاملة.

ويبدأ الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو في متابعة مباريات الدورى الممتاز لانتقاء العناصر الافضل لبحث امكانية ضمها مع المجموعة المتواجدة فى المعسكر خاصة أن هناك عناصر ظهرت بمستوي متميز من أجل المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2020 .

ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد اليد جلسة مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للوقوف على الخطة النهائية للإعداد لأولمبياد ريو دى جانيرو خلال المرحلة المقبلة .