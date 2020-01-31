شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: "الزمالك ظلمنى.. وربنا رجعلي حقي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مؤمن سليمان المدير الفنى الأسبق إنه لم يتخيل فوز فريقه على الأهلى وقت قيادته للأبيض والتتويج بكأس مصر مؤكدا انه بطولة لن ينساها خلال مشواره.
أضاف مؤمن سليمان خلال حواره على قناة الزمالك :" الفوز على الأهلي في نهائي كأس مصر لم أتخيله ، كان بعيد جدا بس اتحقق، بطولة ما أقدرش أنساها".
تابع سليمان:" كنت بعمل تدوير بين اللاعيبة في الزمالك وهاجموني، دلوقتي الكل بيشيد بالتدوير بين اللاعيبة، حسيت إن ربنا بيرجعلي حقي".
وواصل:" نتيجة الزمالك مع وادي دجلة الحمد لله أنها تعادل مش هزيمة".
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