شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: تعرضت لظروف صعبة مع الزمالك ولاعبين فاقدى المهارة والثقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مؤمن سليمان المدير الفنى الأسبق للزمالك إن جنش حارس مرمى الفريق الأبيض والشناوى حامى عرين بيراميدز عرفا طريق المنتخب الوطنى عن طريق الزمالك موضحا أنه تعرض لظروف صعبة وقت قيادته للأبيض خصوصا فى دورى أبطال أفريقيا.
أضاف سليمان خلال حواره على قناة الزمالك أنه خاض منافسات دورى أبطال أفريقيا موسم 2016 بـ14 لاعبا فقط فى الوقت الذى كان يفتقد فيه اللاعبون الثقة ولا يملكون أفضل المهارات مؤكدا أنه تعامل معهم نفسيا من أجل إخراجهم من هذا الحالة التى يعانون منها.
تابع مؤمن سليمان أنه من الصعب التغيير فى مركز حراسة المرمى نظرا لحساسيته وأهميته مشيرا إلى أنه يتمنى التوفيق للزمالك فى الفترة المقبلة.
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