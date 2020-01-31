شكرا لقرائتكم مؤمن سليمان: لما دربت الزمالك قلت لشيكابالا ضع علاقتنا الشخصية على جنب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مؤمن سليمان إنه وقت توليه القيادة الفنية للزمالك جمعته جلسة بشيكابالا قائد الفريق الأبيض أبلغه فيها أنه لاعبا كبيرا ولكنه يجب أن يضع علاقته الشخصية معه جانبا لافتا أنه طلب منه ألا يتأثر نفسيا حال جلوسه احتياطيا على الدكة.

أضاف سليمان خلال حوار لقناة الزمالك :" جلست مع شيكابالا فى الصالة المغطاة بنادى الزمالك وأبلغته أنى أعرفك منذ 20 عاما وعلاقتى الشخصية بك طيبة ويجب ألا تتأثر نفسيا حال جلوسك احتيياطيا ".

روى المدير الفنى الأسبق للزمالك موقف حدث بينه وبين شيكابالا فى أحد المباريات قائلا :" قمت بتبديل شيكابالا وأشركت مصطفى فتحى فحزن الفهد الأسمر لذلك ولكنى قمت باحتواء غضيه وأبلغته أن مصطفى فتحى مثل أخوك الصغير".