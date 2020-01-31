شكرا لقرائتكم مدرج خاص لـ 500 مشجع من جماهير الأهلى أمام الهلال السودانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف أن السفارة المصرية ستتولى عملية توزيع التذاكر على جماهير الأهلي الموجودة في السودان.

أسفر الإجتماع الفنى لمباراة الأهلى والهلال السودانى عن ارتداء النادى الأهلى الزي التقليدى الخاص به خلال مباراة الغد فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدويى البطال افريقيا .

عقد الاجتماع الفني للمباراة في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، في أحد الفنادق بالسودان، وجرى خلاله الاتفاق على كل الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والهلال.

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

Advertisements

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.

وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.