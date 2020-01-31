شكرا لقرائتكم التعاون والحزم يتعادلان سلبياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت الحزم بضيفه التعاون في الجولة السادسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع الحزم رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع التعاون رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع.