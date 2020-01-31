شكرا لقرائتكم برشلونة يتعاقد مع ترينكاو مقابل 31 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الجمعة أنه تعاقد مع المهاجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو من براغا البرتغالي مقابل 31 مليون يورو.

وسينضم ترينكاو (20 عاما) إلى برشلونة في أول يوليو المقبل وسيوقع عقدا يستمر بمقتضاه في صفوف النادي الكاتالوني حتى يونيو 2025. وسيتضمن العقد شرطا جزائيا بقيمة 500 مليون يورو.

وشارك ترينكاو ضمن الفريق الأول مع براغا للمرة الأولى في الموسم الماضي وشارك أساسيا في أربع مباريات في الدوري البرتغالي خلال الموسم الحالي محرزا هدفين.