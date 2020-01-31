شكرا لقرائتكم برشلونة يواجه بلباو وريال مدريد يصطدم بسوسييداد في ربع نهائي الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حسمت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي سحبت يوم الجمعة، ملامح مواجهات دور الثمانية التي تقام في أيام الرابع والخامس والسادس من فبراير المقبل.

وأوقعت القرعة أتلتيك بيلباو في مواجهة برشلونة، وصيف بطل الكأس في الموسم الماضي، في حين سيلتقي فالنسيا حامل اللقب مع غرناطة.

أما ريال مدريد، فسيلتقي ريال سوسييداد، بينما تشهد المواجهة الأخرى في دور الثمانية، لقاء فياريال مع ميرانديس المنافس في دوري الدرجة الثانية.