ريال مدريد-سوسييداد وبلباو-برشلونة الأبرز في ربع نهائي كأس إسبانيا

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جنبت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا في كرة القدم التي سحبت الجمعة بمقر الاتحاد المحلي للعبة في مدريد، كلاسيكو مبكر بين الغريمين التقليديين برشلونة الوصيف وريال مدريد، وأوقعتهما في مواجهة أتلتيك بلباو وريال سوسييداد على التوالي.

وحجز كل من برشلونة وريال مدريد بطاقته إلى ربع النهائي عن جدارة وبانتصارين مدويين، الأول على ضيفه ليغانيس بخماسية نظيفة، والثاني على مضيفه ريال سرقسطة من الدرجة الثانية برباعية نظيفة.

وتبدو مهمة برشلونة أصعب نسبيا مقارنة مع النادي الملكي، كون النادي الكاتالوني سيحل ضيفا على أتلتيك بلباو الذي ألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-صفر بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس سوبيلدا في الدقيقة 89 في المرحلة الاولى من الدوري في 16 آب/أغسطس الماضي.

وبلغ اتلتيك بلباو ربع النهائي بفوز بشق النفس على مضيفه تينيريفي من الدرجة الثانية 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

يذكر أن فريقي برشلونة وأتلتيك بلباو هما الأكثر تتويجا بلقب المسابقة حيث ظفر بها النادي الكاتالوني 30 مرة مقابل 23 مرة للفريق الباسكي.

ويملك ريال مدريد ثالث أفضل المتوجين في المسابقة (19 مرة) أفضلية الأرض والجمهور خلال مواجهته لريال سوسييداد، علما بأنه تغلب على الأخير 3-1 على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري.

ويحل فالنسيا حامل اللقب ضيفا على غرناطة في مواجهة بين فريقين عانيا لبلوغ ربع النهائي.

ونجا فالنسيا من فخ مضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا من الدرجة الثالثة وتغلب عليه بصعوبة 4-2 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الاصلي والاضافي، فيما احتاج غرناطة الى التمديد للتخلص من عقبة مضيفه باداخوز من الدرجة الثالثة 3-2.

وأوقعت مفاجأة المسابقة فريق ميرانديس من الدرجة الثانية في مواجهة ضيفه فياريال.

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وأطاح ميرانديس باشبيلية من ثمن النهائي بالفوز عليه 3-1، وهو الفريق الوحيد من الدرجة الثانية في الدور ربع النهائي هذا الموسم.

وتقام المباريات في 4 و5 و6 شباط/فبراير المقبل.

ويقام الدور نصف النهائي في 12 شباط/فبراير ذهابا و4 آذار/مارس المقبل إيابا، على ان تقام المباراة النهائية في 18 نيسان/أبريل المقبل.

وهنا برنامج ربع النهائي:

ريال مدريد - ريال سوسييداد

أتلتيك بلباو - برشلونة

غرناطة - فالنسيا

ميرانديس (درجة ثانية) - فياريال