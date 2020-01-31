ليوناردو يؤكد بقاء كافاني حتى نهاية الموسم

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أعلن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة أن الهداف التاريخي للفريق الدولي الأورغوياني إدينسون كافاني باق معه حتى نهاية الموسم.

وقال ليوناردو في مؤتمر صحافي عشية المباراة ضد مونبيليه في الدوري المحلي، ردا على التقارير عن احتمال انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني "لم نتفق مع أحد. لم نفكر مطلقا في بيعه ولكن كان هناك وقت درسنا فيه المقترحات. إنه موجود معنا لبقية الموسم".

وأضاف "أعتقد أنه البقاء ست سنوات ونصف السنة في ناد يمكن محوها خلال أسبوعين من المفاوضات"، مؤكدا أن فترة الانتقالات الشتوية انتهت بالنسبة لباريس سان جرمان الذي لم يتعاقد أو يتخلى عن أي لاعب خلالها.

وأعرب الهداف التاريخي للنادي الباريسي (198 هدفا)، عبر مقربين منه عن رغبته باللعب في إسبانيا بعدما قلَّت مشاركاته مع الفريق في النصف الأول من الموسم، بسبب الاصابات المتكررة التي تعرض لها وتفضيل المدرب الألماني توماس توخل الاعتماد على الوافد الجديد من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الدولي الارجنتيني ماورو إيكاردي.

وأكد والده لويس، أن نجله يرغب في الانتقال الى صفوف أتلتيكو مدريد باعتبار سان جرمان يتعامل معه "بشكل غير عادل"، كما أوضحت والدته بيرتا غوميز لصحيفة "آس" الإسبانية أن "باريس سان جرمان رفض ثلاثة عروض من أتلتيكو مدريد (...) ابني طلب المغادرة ونحن في انتظار اتفاق من الناديين".

ووفقا لتقارير صحافية، فإن مبلغ الـ15 مليون يورو الذي اقترحه أتلتيكو لم يكن كافيا لإقناع متصدر الدوري الفرنسي للتخلي عن هدافه التاريخي، وسط معلومات أخرى عن انه طلب 20 مليون يورو.

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وأظهرت عدة مؤشرات أن انتقال المهاجم الأوروغوياني من فريقه الفرنسي بات وشيكا لاسيما بعد استبعاده عن تشكيلة المباريات الثلاث الأخيرة في نصف نهائي كأس الرابطة ضد رينس (3-صفر) والدوري ضد ليل (2-صفر) وثمن نهائي الكأس ضد بو من الدرجة الثالثة (2-صفر).

وشارك كافاني الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـالثالث والثلاثين في الرابع عشر شباط/فبراير المقبل، في مباراتين فقط خلال كانون الثاني/يناير الحالي كبديل لدقائق معدودة، بالاضافة لدخوله أساسيا في مباراة الدور الـ64 لمسابقة كأس فرنسا ضد فريق الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة (6-صفر).

ولعب الأوروغوياني بالمجمل 14 مباراة فقط وسجل خمسة أهداف في المسابقات الأربع التي يشارك فيها سان جرمان (الدوري والكأس وكأس الرابطة المحلية ودوري أبطال أوروبا).

وينتهي عقد كافاني مع باريس نهاية حزيران/يونيو القادم، وسيكون بإمكانه وقتها الانتقال إلى صفوف أي فريق يريده مجانا.

وسيحاول كافاني خلال فترة الستة أشهر المتبقية بلوغ حاجز الـ200 هدف مع النادي الباريسي.