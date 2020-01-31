شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. معلول و فتحى و سليمان يحصدان جوائز الأفضل فى الأهلى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى صور لاعبى الفريق الاحمر عقب حصدهم جوائز الافضل فى عام 2019 حيث حصل علي معلول على أفضل لاعب و حمدي فتحي أفضل هدف و وليد سليمان أفضل لاعب لشهر ديسمبر الماضى ، وتم اختيارهم من قبل إدارة الإعلام بالأهلى بناء علي تصويت الجماهير.

ويخوض الأهلى مواجهة حاسمة أمام الهلال السودانى، أسفر اجتماعها الفنى الذى أقيم اليوم عن ارتداء النادى الأهلى الزي التقليدى الخاص به خلال مباراة الغد فى الجولة الاخيرة من دور المجموعات لدويى البطال افريقيا .

وحضر الاجتماع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على الزي الخاص بالفريقين وموعد وصولهما إلى الملعب، إلى جانب التعليمات الأمنية والتنسيقية الخاصة بالمباراة، حيث تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.

وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن

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و تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة، في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وليد سليمان



حمدى فتحى