شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يكشف لـ"سوبر كورة" روشتة تأهل الأهلى أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض حمادة صدقي المدير الفني الحالي لسموحة والسابق لفريق الهلال السوداني التقليل من قيمة مباراة الأهلي والهلال المقرر لها غدا، السبت، في الجولة السادسة من دوري الأبطال الأفريقي.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وخلفه كل من النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط لكل فريق.

وقال صدقي في تصريحات خاصة، إن هناك 3 عوامل ترجح كفة الأهلي على حساب الهلال في المباراة المرتقبة.

Advertisements

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..

ولم يقلل صدقي من قوة الهلال السوداني وفرص تأهله قائلا:" للهلال السوداني مزايا قوية تقربه من التأهل، وتضعه في قلب الحسابات، وفي المقدمة أنه فريق يلعب كرة جماعية بشكل منظم، كما أنه فريق قوي داخل ملعبه ويتسلح بالجماهير الغفيرة التي تحرص على الحضور للملعب وتشجيع فريقها".

ويحل الأهلي ضيفا، مساء غد السبت، على نظيره الهلال السوداني، في لقاء سيحتضنه ملعب الأخير بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان نادى الهلال السودانى تلقى اتصالا من المدرب المصرى حماده صدقى يعلن عدم رغبته فى استكمال مشواره التدريبى مع الفريق الأرزق، بعد هزيمة الفريق أمام النجم الساحلى التونسي، 2 – 1، فى الجولة الرابعة من دورى أبطال أفريقيا.

ويٌعد تولى حمادة صدقى لتدريب فريق سموحة هى المرة الثانية له، حيث تولى المهمة الفنية لسموحة، موسم 2013/2014، بعد أن كان فى الجهاز المعاون لشوقى غريب، ولكن بعد استقالة الأخير تولى مهمة الرجل الأول