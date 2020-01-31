مين اللى هيكسب؟.. إعرف توقعات الجماهير لمباراة الأهلى والهلال السودانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجولت كاميرا ”الخليج 365” بشوارع القاهرة والجيزة، لرصد تهنئة المواطنين لتوقعاتهم لمباراة الاهلى و نظيره الهلال السودانى ، واكد المواطنين ان النادى الأهلى سيفوز بعدد ثلاث اهداف امام نظيره الهلال السودانى.
يذكر أن النادى الأهلى يستعد لخوض مباراة حاسمة أمام نظيره الهلال السودانى غداً السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وتمثل المباراة أهمية كبيرة لكلا الفريقين حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل لدور ربع نهائى دورى أبطال لقارة السمراء، حيث يأمل السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مواصلة حصد الانتصارات على الصعيد الإفريقى فى محاولة لضمان التأهل من دور المجموعات
ويحتاج الأهلى إلى الفوز أو التعادل فالثلاث نقاط تمنح له الصدارة والتعادل يمنحه المرور قد يكون كمتصدر فى حال خسارة النجم أمام بلاتينيوم أو الوصافة، أما الهلال فلا بدجيل أمامه سوى تحقيق الفوز على أرضه ووسط جماهيره من أجل العبور والتأهل لدور ربع النهائي
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