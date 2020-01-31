شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بالجملة على الاتحاد التونسي لليد بعد أحداث الشغب في نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقرر الاتحاد الإفريقي توقيع غرامه مالية على الجامعه التونسيه بمبلغ ١٥٠٠٠ يورو ما يوازى بالعملة التونسية ٦٥٠٠٠ دينار .
كما شهدت القرارات حرمان الجامعة التونسية و انديتها من استضافه اياً من البطولات الافريقيه على صعيد المنتخبات و الأنديه لمدة تتراوح ٤ أعوام و هناك دراسه لاقصاء فريق النجم الساحلى من تنظيم بطولة أفريقيا للاندية.
وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة أحداث شغب من بعض من الجماهير التونسية، مما أدى لتوقف المباراة لأكثر من 5 دقائق.
ومن ناحية أخري ، يبدأ الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو في متابعة مباريات الدورى الممتاز لانتقاء العناصر الافضل لبحث امكانية ضمها مع المجموعة المتواجدة فى المعسكر خاصة أن هناك عناصر ظهرت بمستوي متميز من أجل المشاركة فى اولمبياد طوكيو 2020 .
ومن المنتظر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد اليد جلسة مع دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للوقوف على الخطة النهائية للإعداد لأولمبياد ريو دى جانيرو خلال المرحلة المقبلة .
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