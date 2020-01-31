شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات بالجملة على الاتحاد التونسي لليد بعد أحداث الشغب في نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فرض الاتحاد الافريقى لكرة اليد عدد من العقوبات علي الاتحاد التونسي بعد الأحداث التي شهدتها المباراة النهائية لبطولة أفريقيا بين المنتخب الوطني ونظيره التونسي والتي كانت تسضيفها العاصمة التونسية ، يوم الاحد الماضى، والتي أنتهت بفوز الفراعنة باللقب والتاهل الى اولمبياد طوكيو 2020 .

وقرر الاتحاد الإفريقي توقيع غرامه مالية على الجامعه التونسيه بمبلغ ١٥٠٠٠ يورو ما يوازى بالعملة التونسية ٦٥٠٠٠ دينار .

كما شهدت القرارات حرمان الجامعة التونسية و انديتها من استضافه اياً من البطولات الافريقيه على صعيد المنتخبات و الأنديه لمدة تتراوح ٤ أعوام و هناك دراسه لاقصاء فريق النجم الساحلى من تنظيم بطولة أفريقيا للاندية.

وشهدت المباراة في دقائقها الأخيرة أحداث شغب من بعض من الجماهير التونسية، مما أدى لتوقف المباراة لأكثر من 5 دقائق.

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