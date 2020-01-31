شكرا لقرائتكم خبر عن المالي أبو بكر ديارا يوقع لطلائع الجيش 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة نادي طلائع الجيش مع المالي ابو بكر ديارا لاعب انبي السابق لمدة 6 اشهر في صفقة انتقال حر ، حيث وقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين وأمير المراكيبى وكيل أعماله.

وتعد صفقة ديارا هى الخامسة لطلائع الجيش فى فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع محمد جمال بيبو من سموحة لمدة ثلاثة مواسم ونصف، والرواندى كيفين موهيرى لاعب مصر المقاصة لمدة 6 أشهر، وعمار حمدى لاعب الأهلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم ، ومحمد اشرف روقة علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة، بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

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ويستعد الطلائع لمواجهة نظيره نادى مصر والمقرر لها السابعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، فى الجولة السادسة عشرة للدورى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.

يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبيه كريم طارق وتالا نداى وأحمد سامى فى مواجهة نادى مصر بعد تعافيهم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية وغيابهم عن مواجهة المقاصة، كما يستعيد الطلائع جهود فرانك ستيفن وأحمد سمير وأبو المجد بوشا فى مواجهة نادى مصر بعدما غاب الثلاثى عن مواجهة مصر المقاصة بسبب الإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث.