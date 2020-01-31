رسميًا.. كريم حافظ ينتقل إلى مالاتياسبور التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي مالاتياسبور التركي، مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع المدافع الأيسر المصري كريم حافظ في الساعات الأخيرة لموسم الانتقالات الشتوية.

وجاء تعاقد مالاتياسبور مع الظهير الأيسر المصري، بعد قطع إعارته لنادي قاسم باشا، الذي يعد أخر فريق ارتدى قميصه اللاعب كريم حافظ.

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وذكر مالاتياسبورعبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه توصل إلى اتفاق مع اللاعب المصري لارتداء قميص الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وتوصل الفريق التركي لاتفاق مع كريم حافظ، لينتقل له على سبيل الإعارة من وادي دجلة الذي يرتبط بعقد معه لكنه قضى السنوات الماضية في عدة تجارب أوروبية.

يذكر أن الفريق الذي سيلعب له كريم حافظ خلال الفترة المقبلة، يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري التركي، ويمتلك 24 نقطة بعد خوض 18 مباراة.