الخليج 365 يكشف.. هل يرحل ظهير الأهلي للصفاقسي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي ورمضان حسن:
كشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن نادي الصفاقسي اتفق مع إدارة القلعة الحمراء على استعارة اللاعب حسين السيد لمدة ستة أشهر مجانًا مقابل تحمل النادي التونسي راتب اللاعب.
المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - أوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، أن نادي الصفاقسي أرسل العقد لإدارة الأهلي التي بدورها تقوم بمناقشته مع اللاعب من أجل حسم التوقيع والصفقة.
وأشار المصدر إلى أن إدارة الصفاقسي اتفقت مع الأهلي على أن العقد سيتضمن بند نية البيع نهائيًا لكن ستكون بشروط جديدة.
وكانت الساعات القليلة الماضية شهدت مفاوضات من جانب نادي الصفاقسي مع الأهلي من أجل التعاقد مع حسين السيد قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية والذي سينتهي اليوم.
حسين السيد البالغ من العمر 28 عامًا سبق وأن خاض تجربة مع الاتفاق السعودي على سبيل الإعارة بالموسم الماضي قبل أن يعود مجددًا مع بداية الموسم الحالي.
ولم يدخل حسين السيد حسابات السويسري رينيه فايلر خلال الموسم الحالي حيث اعتمد المدير الفني للأهلي على الثنائي الدولي التونسي علي معلول بجانب محمود وحيد.
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