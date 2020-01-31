ضربة في الهلال قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
ذكرت تقارير صحفية سودانية أن لاعب وسط فريق الهلال محمد دراج سيغيب عن مباراة الأهلي والتي من المقرر أن تقام غدًا السبت بسبب الإصابة.
ومن المقرر أن يستقبل الهلال منافسه الأهلي على ملعبه "الجوهرة الزرقاء" ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب صحيفة "أخبار السودان"، فأن فريق الهلال سيدخل مباراة الأهلي والتي ستقام مساء السبت مفتقدًا خدمات دراج بسبب إصابة في غضروف الركبة.
مباراة السبت سيدخلها الأهلي وهو في حاجة للتعادل على أقل تقدير من أجل الصعود رسميًا أما في حال الفوز فسيكون ممثل مصر صعد متصدرًا ترتيب المجموعة الثانية.
في المقابل، ليس أمام الهلال سوى تحقيق الفوز على الأهلي من أجل استكمال مشواره الأفريقي.
ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط، في المقابل يتواجد كل من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني في الترتيب الثاني والثالث برصيد تسع نقاط، ويتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب برصيد نقطة واحدة كان قد حققها أمام الأهلي بتعادله (1-1) ضمن مباريات الجولة الرابعة من حسابات المجموعة.
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