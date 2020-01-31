مران الزمالك. مشاركة الشيشيني وعبد العزيز.. وتقسمية من كارتيرون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:
واصل فريق الزمالك مرانه في انجولا استعدادًا لمباراته أمام نظيره أول أغسطس يوم غد السبت 1 نوفمبر بالعاصمة لواندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وخلال المران قسّم باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامي الشيشيني المدرب العام والأخرى أمير عبد العزيز المدرب للعب الكرة من لمسه واحدة خلال مران الفريق اليوم في أنجولا.
وأجرى كارتيرون خلال مران الفريق تقسيمة بين فريقين بوسط الملعب بوجود حارس مرمي وحيد هو محمد عواد؛ لتجربة بعض الجمل التكتيكية التي سيقومون بتطبيقها فى مباراة أول أغسطس الأنجولي.
وشارك سامي الشيشيني المدرب العام لفريق الزمالك وأمير عبد العزيز المدرب المساعد في التقسيمة الرئيسية التي أجراها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، خلال مران الفريق المقام حاليا في أنجولا وذلك لاستكمال عدد اللاعبين في التقسيمة.
وحضر محمد صفوت السفير المصرى في أنجولا وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة الأول في أنجولا المران الأخير للفريق.
ويأتي ذلك لمساندة الفريق والجهاز الفني في المران الأخير قبل مواجهة أول أغسطس الأنجولي.
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