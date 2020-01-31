بسبب الاعتداء على منتخب مصر.. عقوبات قاسية ضد تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بحرمان تونس من تنظيم أية مسابقة في لعبة كرة اليد لمدة 4 سنوات وتغريمه 15 ألف يورو على خلفية أحداث الشغب التي شهدها نهائي بطولة أفريقيا .

وفاز منتخب مصر على تونس الأحد، الماضي بنتيجة 27-22 في مباراة نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، ليتأهل الفراعنة مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

ألقت الجماهير التونسية الزجاجات على صالة رادس المستضيفة لنهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد في الدقيقة 28 ليغادر المنتخب المصري الصالة، وتتوقف المباراة.

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وكانت المباراة تشير إلى الدقيقة 28، حيث ألقت الجماهير التونسية زجاجات واقتجم مشجع للصالة ليعتدي على عمر الوكيل "بكار"، وممدوح هاشم.

ويخوض المنتخب التونسي الملحق العالمي المؤهل للأوليمبياد في إبريل المقبل للترشح لطوكيو في مجموعة تضم فرنسا، وكرواتيا، والبرتغال.

وترشح المنتخب التونسي ضمن 7 منتخبات إفريقية إلى كأس العالم المقرر في مصر 2021.