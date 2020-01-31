مصدر لـ"الخليج 365": تعثر صفقة فخري وإنبي.. واللاعب يقترب من فاركو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

تعثرت صفقة انتقال اللاعب محمد فخري متوسط ميدان فريق الشباب بالنادي الأهلي إلى صفوف نادي إنبي على سبيل الإعارة في يناير الجاري.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الصفقة تعثرت بسبب الخلاف حول اتفاقات في بنود التعاقد بين اللاعب والنادي البترولي قبل أن تتوقف المفاوضات تماماً.

وكان من المفترض أن يلعب فخري في صفوف إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف من أجل اكتساب الخبرات قبل العودة من جديد للنادي الأهلي.

واقترب فاركو من استغلال تعثر صفقة انتقال فخري إلى صفوف إنبي، حيث تقدم بعرض لضم اللاعب لمدة موسم ونصف، على أن يعود اللاعب للأهلي بعد 6 أشهر لو فشل النادي في الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل.