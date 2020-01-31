الأهلي يرتدي زيه التقليدي أمام الهلال السوداني في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أسفر الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والهلال السوداني، الاتفاق على ارتداء الفريق الضيف لزيه التقليدي، خلال مواجهة الجولة السادسة بدوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا، مساء غد السبت، على نظيره الهلال السوداني، في لقاء سيحتضنه ملعب الأخير بالجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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واقيم الاجتماع الفني لمواجهة الأهلي والهلال، مساء اليوم الجمعة، في أحد الفنادق بالسودان، بحضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.

ومن المقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي وهو القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الهلال اللون الأزرق بالكامل.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، وخلفه كل من النجم الساحلي والهلال السوداني في المركزين الثاني والثالث برصيد 9 نقاط لكل فريق.