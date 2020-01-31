الإسماعيلي يبدأ استعداته لمواجهة أسوان

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته استعدادًا للقاء أسوان يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير فى إطار الأسبوع الــ16 ببطولة الدورى المصري الممتاز. الــ16 ببطولة الدورى المصري الممتاز. المران غلب عليه الجوانب البدنية بالنسبة للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الإنتاج الذى أقيم أمس وانتهى بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين. والمستبعدين من لقاء الإنتاج الذى أقيم أمس وانتهى بفوز الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بينما خاض الأساسييون تدريبات استشفائية سعيًا لاستعادة كامل جاهزيتهم بشكل سريع.

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