تعرف على تفاصيل منتخب الحلم ممثل مصر في مونديال 2030

وقعت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اتفاقية تفاهم مع الشركة الراعية للاتحاد وشركة جديدة لإنشاء فريق الحلم مواليد 2007 لتمثيل منتخب مصر في كأس العالم 2030.

وشكل مسئولو اتحاد الكرة والشركتين لجنة تضم العديد من نجوم الكرة المصرية وخبراء التدريب من أجل متابعة جميع فرق 2007 المشاركة في بطولة نادي الصيد

الدولية للبراعم من أجل تقديم تقرير شامل عن أبرز المواهب المشاركة في البطولة في فرق 2007، من أجل تقديمها إلى الجهاز الفني الذي سيتم التعاقد معه في الفترة المقبلة من أجل تولي مهمة تدريب فريق الحلم.

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كما ستقوم الجهات الثلاثة بتوفير خبراء

تغذية وأطباء على كافة المستويات الصحية والاجتماعية والنفسية من أجل تكوين فريق الحلم حتى عام 2030 من أجل تمثيل مصر في مونديال العالم.

وتعقد الجهات الثلاثة اجتماعات مكثفة في الأيام القليلة المقبلة من أجل وضع خارطة مشروع فريق الحلم والاتفاق على كافة التفاصيل والاستقرار على الجهاز الفني لمنتخب الحلم على أن يتم عقد مؤتمر صحفي ضخم من أجل الإعلان عن مشروع فريق مصر لتمثيل الفراعنة في مونديال 2030.