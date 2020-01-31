يلتقي ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، غدًا السبت على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الإسباني، الليجا.

يسعى ريال مدريد للفوز من أجل حصد الثلاث نقاط، وتعزيز صدارته بعدما انتزعها من برشلونة الذي تعثر في المباراة

الماضية، وخسر أمام فالنسيا بهدفين دون رد.

بينما يرغب أتلتيكو مدريد بمصالحة فريقه بعد النتائج السلبية في الأسابيع الماضية فضلًا عن خروجه من كأس ملك إسبانيا، ونصف نهائي السوبر

الإسباني أمام برشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني..

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تنطلق المباراة في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها..

تنقل قنوات بي أن سبورتس عبر قنواتها المباراة بشكل حصري، "BeIn Sports".