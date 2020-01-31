موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون، غدًا السبت، التي ستقام على ملعب "أنفليد"، ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".

يسعى ليفربول لمواصلة النتائج الإيجابية بالدوري من أجل الاقتراب أكثر من تحقيق لقب البريميرليج الغائب عن الريدز منذ 30

عامًا، ابتعد ليفربول بعد فوزه الأخيرة على ويستهام يونايتد، بهدفين دون رد، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي الوصيف، بفارق 19 نقطة، مع تبقي 13 جولة على نهاية البطولة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون بالبريميرليج

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تنطلق المباراة في الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة الـسادسة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون بالبريميرليج

تنقل قنوات بي أن سبورتس، مباراة ليفربول وساوثهامبتون عبر قنواتها "BeIn Sports" عبر بي أن سبورتس 2.

