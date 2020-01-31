تشكيل الرائد لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي

أعلن بينسك هاسي المدير الفنى للرائد عن تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد جدة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

جاء تشكيل الرائد لمواجهة اتحاد جدة كالأتى :

حراسة المرمى : عز الدين دوخه.

خط الدفاع : محمد العمري، ازيكيل بالومبكي، عبدالله الفهد، محمد الدوسري.

خط الوسط : سلطان الفرحان، محمد فوازير، أحمد الزين، ارنود جوم، جهاد الحسين.

خط الهجوم : رائد الغامدي.

الاحتياط : أحمد الرحيلي، فيصل دارسي، محمد السهلي، ماركو بيريز، عبدالله المقرن، مهند الشدوخي، محمد الشريمي، عبدالله مجرشي، حسين الشويش.

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