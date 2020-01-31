جماهير الأهلي تدشن هاشتاج لدعم اللاعبين قبل مواجهة الهلال

ينتظر فريق الأهلي اختبارًا عسيرًا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا حينما يواجه نظيره الهلال السوداني في أم درمان، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل على أقل تقدير لحسم بطاقة التأهل إلى دور الثمانية في البطولة.

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يحتل "المارد الأحمر" صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط أما النجم الساحلي فيأتي ثانيَا بتسع نقاط ثم الهلال السوداني ثالثَا

بتسع نقاط وأخيرًا بلاتينيوم ستارز بنقطة يتيمة.

جماهير الأهلي دشنت اليوم هاشتاج "أم درمان يا أهلي" دعمًا للفريق في مبا راة الغد ضد الفريق السوداني والذي أضحى الأكثر تداولًا في الساعات القليلة الماضية، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

فقال أحمد، "فوز بكره مهم جدًا لتصدر المجموعة"، أما زينب قطب، "قمة حوض النيل والفوز لينا".

أما أحمد محمد فغرد "عاهدناكم ابطال فلا تخذلونا استعيدوا هيبه الأهلي القارية"، وقال أبو حسام "الأهلي كبير افريقيا لا ام درمان ولا رادس الاهلي البطل باذن الله".

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وطالب محمد شمة، من اللاعبين تذكر أرواح شهداء مذبحة بورسعيد فغرد "التاسعة من أجل الشهداء".

وقال أخر "ألعب برجولة موت علي الكورة أفريقيا للكبار وانت يااهلي الاسطورية".

فيما قال أم كنزي، "الأهلي مش محتاج بطولة انتم اللي محتاجين بطولة علشان اسمكم يكون مع أساطير النادي الأهلي

مشجعة الأهلي "صدارة المجموعة وبطريقة مشرفة أقل هدية يقدمها اللاعيبة بكره من أجل ذكرى الشهداء لحين الفوز بالبطولة".