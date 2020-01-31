المقاولون 2006 يسحق شيكو بسباعية

فى أول مباريات فريق المقاولون مواليد 2006 فى بطولة الصيد فاز ذئاب الجبل بنتيجة كبيرة على شيكو بسباعية من دون رد، أحرز الأهداف محمد عبدالناصر هاتريك ومحمود الخطيب وأحمد محمود و مروان محمود و محمد وليد. محمد عبدالناصر هاتريك ومحمود الخطيب وأحمد محمود و مروان محمود و محمد وليد. يقود جهاز فنى للمقاولون محمد عز مدير فنى ومحمد محسن هاشم مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس مرمى ومحمد سمير إدارى والمشرف على البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين.

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