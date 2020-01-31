حققت لاعبة طنطا للتايكوندو نوران محمد الشوربجى الميدالية الذهبية بعد فوزها بالمركز الأول فى بطولة الفجيرة الدولية للأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة. الفجيرة الدولية للأندية بدولة الإمارات العربية المتحدة. فى أول رد فعل لإيهاب البرى، رئيس جهاز اللعبة بنادى طنطا، أشاد باللاعبة ومدربها محمد عصام وقرر النادى تكريم اللاعبة ومدربها عقب العودة من الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ذهبية التايكوندو للاعبة طنطا ببطولة الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.