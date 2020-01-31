براعم المقاولون تفوز على الشرقية للدخان

فاز براعم المقاولون مواليد 2007 على الشرقية للدخان، بهدفين من دون رد، فى بطولة الصيد، أحرز الأهداف شكري ويوسف صابروأقيمت المباراة على ملعب زد بالشيخ زايد بأكتوبر.
يقود جهاز فنى للمقاولون سامح يوسفمدير فنى ومصطفى مارين مدرب ومحمد حسام علاج طبيعى المشرف على البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب.
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