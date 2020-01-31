فاز براعم المقاولون مواليد 2007 على الشرقية للدخان، بهدفين من دون رد، فى بطولة الصيد، أحرز الأهداف شكري ويوسف صابر وأقيمت المباراة على ملعب زد بالشيخ زايد بأكتوبر. وأقيمت المباراة على ملعب زد بالشيخ زايد بأكتوبر. يقود جهاز فنى للمقاولون سامح يوسف مدير فنى ومصطفى مارين مدرب ومحمد حسام علاج طبيعى المشرف على البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب. مدير فنى ومصطفى مارين مدرب ومحمد حسام علاج طبيعى المشرف على البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر براعم المقاولون تفوز على الشرقية للدخان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.