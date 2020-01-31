شباب المقاولون يهزم الجونة بهدف فى بطولة الجمهورية 2001

فاز شباب المقاولون على الجونة بهدف نظيف فى المباراة التى انتهت منذ لحظات وأقيمت على ملعب الجونة بمدينة هرم سيتى بأكتوبر، ضمن بطولة الجمهورية لمواليد 2001.

أحرز هدف اللقاء الوحيد محمود تايسون وبهذا الفوز يعود الفريق للمربع الذهبى للبطولة.

قام محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون

بتهنئة الجهاز واللاعبين عقب اللقاء وأشاد عبدالعزيز مصطفى زيزو المدير الفنى لفريق المقاولون بأداء اللاعبين والروح القتالية أثناء اللقاء وأشاد بالحارس سيحة الذى تم تصعيده للفريق الأول وعمل عقد للاعب وأكد أن هذه سياسة نادى المقاولون الدفع بأبناء النادى ونتاج رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب.

يقود جهاز فنى للمقاولون عبدالعزيز مصطفى زيزو مدير فنى ومحمد فوزى مدرب وأيمن هريدى مدرب حراس مرمى وتامر عادل إصابات ملاعب وسعيد صابر إدارى وأحمد الأسوانى عامل الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.