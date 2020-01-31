تقرير | سلسلة نتائج ريال مدريد..ما بين العمل والثقة!

أثنى الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على العمل الذي يقدمه اللاعبون ضمن صفوف الفريق مبديًا سعادته بجاهزيمة كل عناصر ريال، وكذلك تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية.

ويتأهب ريال مدريد لمباراة الديربي التي يخوضها أمام ضيفه وجاره أتلتيكو مدريد غداً السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، في تعليقه على النتائج الإيجابية للفريق الذي تلقى آخر هزيمة له في 19 أكتوبر الماضي وكانت أمام ريال مايوركا بنتيجة صفر / 1 :”هناك أشياء كثيرة تفسر سلسلة نتائجنا الإيجابية، ولكن العمل والثقة فيما نفعله هي أهمها”.

وعن تجدد المواجهة مع أتلتيكو مدريد، قال زيدان “لا ننظر إلى المباراة (أمام أتلتيكو) في الفترة التحضيرية للموسم أو مباراة كأس السوبر. غداً ستكون مباراة جديدة للفريقين. نعرف أننا سنخوض مباراة معقدة، هم أيضًا، ونأمل مشاهدة مباراة رائعة في كرة القدم”.

وعلق زيدان بشأن جاهزية لاعبيه: “لدي 25 لاعبًا، وجميعهم بحالة جيدة، ثم علي الأختيار. الأمر الإيجابي في فريقنا هو أن جميع اللاعبين مستعدون ومن يلعب يقدم كُل شيء على أرضية الملعب، وهذا أهم شيء بالنسبة لي.”

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وعن إحتمال مشاركة النجم الويلزي جاريث بيل، قال زيدان في التصريحات التي نشرها موقع نادي ريال مدريد :”لن أقول من سيلعب غداً. على اللاعبين أن يكونوا مستعدين وأعتقد أنهم جميعًا مستعدون. سنقرر تشكيلة من سيتم استدعاؤهم بعد مران اليوم.”

وفي شأن إيدين هازارد، قال زيدان: “يتدرب قليلاً معنا وإحتمال لعبه كبير. الجميع يريد اللعب، هذا جيد وهذا أهم شيء. لن نخاطر بأي لاعب أبدا.”

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