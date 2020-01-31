أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة عن اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال يناير الحالي.
وهز رونالدو الشباك في كل من آخر ثماني مباريات خاضها الفريق بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل خلالها 12 هدفًا من بين 17 هدفًا سجلها في المسابقة منذ بداية الموسم الحالي.
ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ستة أهداف خلف شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.
ويتسلم رونالدو، الذي يحتفل يوم الأربعاء المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، الجائزة قبل بداية مباراة يوفنتوس أمام ضيفه فيورنتينا بالدوري الإيطالي بعد غد الأحد.
ونال كُل من الفرنسي فرانك ريبيري، الذي يغيب عن الملاعب حاليًا للإصابة والجراحة التي أجراها في الكاحل، وغيموبيلي سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش لاعب لاتسيو ورادجا ناينجولان نجم كالياري الإشادة على مستواهم بشكل عام منذ بداية الموسم.
كريستيانو رونالدو يسجل الهاتريك الأول مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي
جورجينا سبب تراجع حصيلة كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو يسير على خطى بيكهام
كانت هذه تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر يناير 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.