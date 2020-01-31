كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن شهر يناير 2020

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم الجمعة عن اختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال يناير الحالي.

وهز رونالدو الشباك في كل من آخر ثماني مباريات خاضها الفريق بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل خلالها 12 هدفًا من بين 17 هدفًا سجلها في المسابقة منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم بفارق ستة أهداف خلف شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

ويتسلم رونالدو، الذي يحتفل يوم الأربعاء المقبل بعيد ميلاده الخامس والثلاثين، الجائزة قبل بداية مباراة يوفنتوس أمام ضيفه فيورنتينا بالدوري الإيطالي بعد غد الأحد.

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ونال كُل من الفرنسي فرانك ريبيري، الذي يغيب عن الملاعب حاليًا للإصابة والجراحة التي أجراها في الكاحل، وغيموبيلي سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش لاعب لاتسيو ورادجا ناينجولان نجم كالياري الإشادة على مستواهم بشكل عام منذ بداية الموسم.

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