رسميًا | نيوكاسل يخطف ظهير توتنهام لمدة ستة أشهر

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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد أنه تعاقد مع داني روز الظهير الأيسر لمنتخب إنجلترا على سبيل الإعارة من مواطنه توتنهام حتى نهاية الموسم الحالي.
واصبح روز ثالث لاعب يتعاقد معه نيوكاسل على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية، بعد الجزائري نبيل بن طالب (رديف شالكه الألماني) والنمسوي فالنتينو لازارو (إنتر ميلان الإيطالي).
وسيكون بإمكان روز (29 عامًا) المشاركة مع الـ”ماغبايز” في مباراتهم المقبلة في الدوري المحلي على أرضهم أمام نورويتش السبت.
وقال روز في تصريح لقناة “ان يو اف سي” أنه “لشرف عظيم لي أن أكون هنا . أنا ممتن للغاية لأن المدرب (ستيف بروس) أختارني وأنا أتطلع لرد الجميل له بكُل طريقة ممكنة وبأسرع ما يمكن طالما انا ألعب”.
وأضاف “بالنسبة لي، من المثير حقًا أن أتمكن من المجيء إلى هنا واللعب أمام مشجعي نيوكاسل”.
وتمت مناقشة مستقبل روز في توتنهام كثيراً مؤخراً نظراً لظهوره في خمس مباريات فقط منذ تعيين البرتغالي مورينيو كمدرب جديد في نوفمبر الماضي خلفًا للأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو.
وجاء وصول روز إلى نيوكاسل في الوقت المناسب بالنظر إلى أن كلاً من الهولندي جيترو ويلمز والويلزي بول دوميت يعانيان من الإصابة ما سيبعدهما عن الملاعب حتى نهاية الموسم.
وأعتبر روز أن “نيوكاسل هو أحد أكبر الأندية في إنجلترا لقد تحدثت إلى المدرب مساء الأربعاء وأخبرني أنه كان هناك 50 ألف مشجع في نهاية الأسبوع ضد أوكسفورد (في المباراة التي أنتهت بالتعادل بدون أهداف في مسابقة كأس إنجلترا).
واضاف “لا يمكنك أن تخطئ في هذا النوع من العاطفة والدعم من المعجبين، وهذا شيء أتطلع إليه”.
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