أهداف مباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي

انتزع فريق الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، بفوزه على مضيفه أبها 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة 31-1-2020، على ملعب سلطان بن عبد العزيز في منطقة عسير، في المرحلة السادسة عشر من المسابقة.

وتقدم الهلال بهدف سجله “أندري كاريلو” في الدقيقة التاسعة، وأضاف “بافيتميبي جوميز” الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 13، وقلص “فانيفا ايما اندرياتسيما” النتيجة بتسجيله هدف أبها الوحيد في الدقيقة 88.

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افتتح البيروفي كارييو أهداف المباراة برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من ركنية مذهلة نفذها سيباستيان جيوفينكو.

وجاء هدف الفوز للهلال من لعبة جميلة على طريقة “تيكي تاكا”، من كارييو إلى جيوفينكو في العمق الدفاعي لتصل الكرة إلى كارلوس إدواردو داخل منطقة الجزاء، ليقوم بتفويت الكرة إلى جوميز الذي تسلم وسدد بكل أريحية في غياب تام للرقابة الدفاعية عليه.

وسجل هدف ابها الوحيد من تصويبة صاروخية من فانيفا أندرياتسيما بعد توغل ناجح من العمق الدفاعي، ليطلق تسديدة لا تصد ولا ترد ذهبت على أقصى يسار الحارس عبد الله المعيوف الذي ارتمى عليها دون جدوى.

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ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة، ليعود مرة أخرى لاعتلاء صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام النصر الذي تراجع للمركز الثاني، في المقابل توقف رصيد أبها عند 23 نقطة في المركز الثامن.

وهذا الفوز هو العاشر للهلال في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في خمس، فيما تعد هذه الخسارة هي السابعة لأبها في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.

إليكم أهداف مباراة الهلال وأبها فى الدوري السعودي

هدف الهلال الاول “كاريلو”

هدف الهلال الثاني “جوميز”

هدف أبها “أندرياتسيما”