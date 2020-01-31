رسميًا | الجزائري مهدي زفان يوقع لناد روسي

أعلن نادي كريليا سوفيتوف الروسي مساء الخميس تعاقده مع المدافع الجزائري مهدي زفان، ليكون أول صفقات النادي في 2020 .

ووقع النادي عقدا لمدة عامين مع زفان 27/ عامًا/ اللاعب السابق لفريقي ليون ورين الفرنسيين.

وقال زفان في تصريحات للموقع الرسي للنادي الروسي على الإنترنت “في البداية، أود التقدم بالشكر للنادي على ثقته. أنا سعيد بالإنضمام إلى الفريق. كنت بأنتظار هذه اللحظة، وأتيت إلى هنا بعد ما أظهره النادي من تقدير لي خلال المفاوضات.”

وأضاف: “قررت بالفعل تعلم اللغة الروسية، لكن الأمر لن يكون سهلاً في البداية. بالتأكيد أطلعت على أخبار ومباريات النادي وكذلك معلومات عنه عبر الإنترنت. لكنني تحدثت أيضًا عن الفريق مع صديقي رايس مبولحي (حارس المرمى الجزائري الذي سبق له الإنضمام إلى الفريق الروسي)، فنحن كالشقيقين. وقد أخبرني رايس عن العديد من الأشياء الجيدة بشأن النادي، وهو ما كان له تأثير في قراري.”

Advertisements

اتحاد العاصمة يهزم الشبيبة ويتقدم الى المركز الثالث فى الدوري الجزائري

مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري الجزائري

أمير سعيود من متصدر الدوري الجزائري إلى المتذيل!