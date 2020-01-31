الميركاتو السعودي | الفيصلي يُهدد النصر بشكوى رسمية بسبب الدوسري

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن إدارة نادي الفيصلي تعتزم رفع ملف توقيع لاعب الفريق الأول بالنادي عبد العزيز الدوسري ، لنادي النصر، إلى غرفة فض المنازعات بعد أن تغيب اللاعب عن تدريبات ناديه.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية أن فهد المدلج، رئيس نادي الفيصلي، حذر من مفاوضة الدوسري، دون أن تكون المفاوضات عن طريق ناديه لأرتباطه معه بعقد حتى نهاية الموسم 2020 / 2021 .

وأوضح المدلج للصحيفة أن مفاوضة الدوسري مخالفة صريحة لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي ترسخ العقود، مضيفًا: “يجب أن يقف الاتحاد السعودي ضد هذه الممارسات التي تتنافى مع القوانين، وبغض النظر عن اسم النادي الذي يقف وراء هذه المفاوضات، فإننا في الفيصلي نحذر الجميع من التفاوض مع الدوسري إلا عن طريقنا، خاصة أن عقده لا يزال ساريًا معنا ولم تتم مخالصته، ونطالب الجميع بأحترام العقود بين الأندية واللاعبين، لأن مثل هذه الممارسات تعد دخيلة على رياضتنا وتجعل العلاقات تنقطع بين الأندية تمامًا.”

وأوضح المدلج، أن عبد العزيز الدوسري تغيب عن تدريبات الفريق، مضيفًا: “حاولنا التواصل معه ولكن دون جدوى، حيث إن هاتفه الجوال كان مغلقًا.”

ووقع عبد العزيز الدوسري مع إدارة النصر أمس الخميس عقداً لمدة عام ونصف العام تمهيداً لضمه قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية الليلة.

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وأشارت مصادر لصحيفة الرياضية إلى أن إدارة النصر أستندت في أتفاقها مع الدوسري على وجود بند في عقده يتيح كسر العقد مقابل دفع شرط جزائي قيمته مليون ريال سعودي لفك الأرتباط، إضافة إلى تسليم اللاعب أربعة ملايين ريال مقابل انتقاله.

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