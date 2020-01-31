رسميًا | الجزائري عنتر الجمعوني إلى ناد تونسي

أعلن نادي حمام الأنف الناشط في الدوري التونسي الممتاز، مساء الخميس، ضم لاعب جمعية وهران الجزائري عنتر الجمعوني، بالإضافة للاعبين إثنين من ليبيا.

ووقع اللاعب، الذي نشط أيضًا بفريق شبيبة الساورة الجزائري، عقداً مدته ستة أشهر، حسب ما أعلنه النادي عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك).

كذلك أعلن النادي، الذي يحتل المركز قبل الأخير بجدول الدوري، ضم لاعبين إثنين قادمين من نادي أهلي بن غازي الليبي، الشامخ العبيدي وإبراهيم بودبوس.

تجدر الإشارة إلى أن لوائح الاتحاد التونسي لكرة القدم لا تصنف اللاعبين الناشطين في فرق الدوري، القادمين من دول شمال أفريقيا، ضمن اللاعبين الأجانب.

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