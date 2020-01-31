أعلن نادي حمام الأنف الناشط في الدوري التونسي الممتاز، مساء الخميس، ضم لاعب جمعية وهران الجزائري عنتر الجمعوني، بالإضافة للاعبين إثنين من ليبيا.
ووقع اللاعب، الذي نشط أيضًا بفريق شبيبة الساورة الجزائري، عقداً مدته ستة أشهر، حسب ما أعلنه النادي عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك).
كذلك أعلن النادي، الذي يحتل المركز قبل الأخير بجدول الدوري، ضم لاعبين إثنين قادمين من نادي أهلي بن غازي الليبي، الشامخ العبيدي وإبراهيم بودبوس.
تجدر الإشارة إلى أن لوائح الاتحاد التونسي لكرة القدم لا تصنف اللاعبين الناشطين في فرق الدوري، القادمين من دول شمال أفريقيا، ضمن اللاعبين الأجانب.
أهداف مباراة الترجي والنادي الإفريقي فى الدوري التونسي
أهداف مباراة الترجي والنجم الساحلي فى الدوري التونسي
فوز بشق الأنفس لنادي الترجي في الدوري التونسي
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا | الجزائري عنتر الجمعوني إلى ناد تونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.