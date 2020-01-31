رياضة | البدري يراقب ثنائي جديد للانضمام للمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدري يراقب ثنائي جديد للانضمام للمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يراقب حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول العديد من اللاعبين في الفترة الحالية تمهيدا للانضمام إلى صفوف الفراعنة في المعسكر القادم.

ويحضر حسام البدري في الوقت الحالي العديد من مباريات بطولة الدوري الممتاز من أجل اختيار عناصر جديدة من أجل تدعيم صفوف المنتخب الوطني في الفترة القادمة.

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وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول وضع الثنائي محمد الشامي نجم فريق الكرة بنادي الإسماعيلي وأحمد فهمي الظهير الأيمن لفريق طنطا ضمن حساباته في الفترة القادمة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني القادم في شهر مارس المقبل.

ويسعى حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني إلى تجربة الثنائي محمد الشامي وأحمد فهمي "باك رايت" فريق طنطا في معسكر المنتخب القادم من أجل الحكم على مستواه الفني عن قرب في معسكر الفراعنة القادمة.