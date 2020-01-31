رياضة | عقدة أزلية أمام الهلال وانتصار غائب منذ 27 عامًا.. ماذا يفعل الأهلي في السودان؟ (تقرير)

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يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد فريق الهلال السوداني، غدا السبت، في العاصمة السودانية "الخرطوم" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط متفوقا على النجم الساحلي والهلال السوداني ويمتلك كل منهما 9 نقاط، بينما يتذيل بلاتينيوم ستارز الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويحتاج الفريق الأهلاوي للتعادل أو الفوز على حساب فريق الهلال السوداني في مباراة الغد من أجل ضمان تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا دون انتظار نتيجة المباراة الثانية بالمجموعة بين النجم الساحلي وبلاتينيوم ستارز.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال بالقاهرة انتهت بفوز المارد الأحمر 2-1.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد الهلال السوداني:

تقابل الأهلي مع الأندية السودانية في 13 مباراة سابقة خلال تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بينما التقي الأهلي مع الهلال السوداني في 7 مواجهات رسمية بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 3 مباريات، مقابل انتصارين لفريق الهلال السوداني، كما حسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

سجل لاعبو الأهلي 6 أهداف في شباك بطل السودان، بينما استقبلت شباك الفريق 5 أهداف.

عقدة أزلية تطارد الأهلي أمام الهلال:

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يواجه فريق الأهلي عقدة أزلية خلال مواجهاته ضد الهلال، حيث لم ينجح المارد الأحمر في تحقيق اي انتصار خارج ملعبه ضد بطل السودان خلال مواجهاتهما السابقة في البطولات الإفريقية.

وتقابل الأهلي مع الهلال في 3 مباريات بـ"السودان"، خسر المارد الأحمر مباراة وحيدة، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراتين، ولم ينجح الفريق الأهلاوي في احراز أي أهداف خلال المباريات الثلاثة، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

جاءت نتائج مواجهات الأهلي ضد الهلال بـ"السودان" كالتالي:

- 1987: الهلال 0 - 0 الأهلي (نهائي دوري أبطال إفريقيا)

- 2004: الهلال 0 - 0 الأهلي (الدور الأول دوري أبطال إفريقيا)

- 2007: الهلال 3 - 0 الأهلي (ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا)

أرقام مُخيبة للأهلي في السودان:

خاض النادي الأهلي 6 مباريات رسمية ضد الأندية السودانية على ملاعبها بـ"السودان"، حقق المارد الأحمر انتصارًا وحيدًا بنتيجة 2-1 على حساب فريق المريخ في ربع نهائي كأس الكؤوس الإفريقية عام 1993 أي منذ 27 عامًا تقريبا، ولم ينجح بطل مصر في تحقيق أي فوز بالأراضي السودانية منذ هذا التاريخ.

وخسر الأهلي مباراتين في السودان ضد المريخ بنتيجة 3-1 في دوري الأبطال عام 2002، بينما خسر أمام الهلال 3-0 في البطولة الإفريقية نفسها عام 2007، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة 3 مباريات للمارد الأحمر على الملاعب السودانية.

نجح فريق الأهلي في احراز 3 أهداف فقط في الملاعب السودانية، بينما استقبلت شباكه 7 أهداف، ولم تحدث نتيجة التعادل الإيجابي اطلاقا خلال مواجهات المارد الأحمر مع أندية السودان على ملاعبها.