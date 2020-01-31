رياضة | نجم الأهلي يعلن انتقاله للصفاقسي التونسي حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يعلن انتقاله للصفاقسي التونسي حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين السيد الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، انتقاله رسميًا لصفوف الصفاقسي التونسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال ظهير أيسر الأهلي في تصريحات خاصة :"أتممت الاتفاق مع نادي الصفاقسي التونسي على ارتداء قميص النادي حتى نهاية الموسم معارًا".

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وأضاف :"خلال الساعات القليلة المقبلة سأسافر إلى تونس من أجل الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق".

وكان اللاعب قد خرج من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، ولم يشارك في أي مباراة هذا الموسم.