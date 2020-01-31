رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال ينتزع الصدارة من قلب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال ينتزع الصدارة من قلب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الهلال فوزًا غاليًا على حساب مضيفه أبها 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الـ16 من المسابقة.
وتقدم الهلال بهدف سجله أندري كاريلو في الدقيقة التاسعة، وأضاف بافيتميبي جوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 13، وقلص فانيفا ايما اندرياتسيما النتيجة بتسجيله هدف أبها الوحيد في الدقيقة 88.
ترتيب الدوري السعودي :-
أقيم اليوم الخميس مباراتين في افتتاح منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمان).
وفي اللقاء الثاني، استطاع الاتفاق أن يقلب الطاولة على نظيره الوحدة، ويحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، إذ أنه سجل ثلاثية الاتفاق" هزاع الهزاع، سعيد الربيعي، سليمان دوكارا"، بينما أحرز هدف الاتفاق، يوسف نياكاتي.
وجاء ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد تعثر النصر كالتالي:
1- الهلال برصيد 35 نقطة
2- النصر برصيد 34 نقطة
3- الأهلي برصيد 29 نقطة
4- الوحدة برصيد 27نقطة
5- التعاون برصيد 26 نقطة
6-الرائد برصيد 26 نقطة
7- الفيصلي برصيد 24 نقطة
8- أبها برصيد 23 نقطة
9- الشباب برصيد 22 نقطة
10- الاتفاق برصيد 20 نقطة
11- الفيحاء برصيد 18 نقطة
12- الاتحاد برصيد 15 نقطة
13- الحزم برصيد 15 نقطة
14- الفتح برصيد 10 نقاط
15- العدالة برصيد10 نقاط
16- ضمك برصيد10 نقاط