رياضة | ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال ينتزع الصدارة من قلب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.. الهلال ينتزع الصدارة من قلب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الهلال فوزًا غاليًا على حساب مضيفه أبها 2-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الـ16 من المسابقة.

وتقدم الهلال بهدف سجله أندري كاريلو في الدقيقة التاسعة، وأضاف بافيتميبي جوميز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 13، وقلص فانيفا ايما اندرياتسيما النتيجة بتسجيله هدف أبها الوحيد في الدقيقة 88.

ترتيب الدوري السعودي :-